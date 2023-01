Al menos ocho playas de Los Cabos no son aptas para nadar

El coordinador de Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) en Cabo San Lucas, Miguel Flores, el destino turístico de Los Cabos cuenta con decenas de playas en su territorio, de las cuales un aproximado de ocho son señaladas como peligrosas o no aptas para nadar, debido a las condiciones que presentan. Las playas en mención se localizan principalmente en el corredor turístico y por ello existen banderas colocadas en las playas del municipio de Los Cabos, que permiten al visitante conocer las condiciones en las que se encuentra el mar.

De acuerdo con ZOFEMAT, las playas que no son recomendadas para nadar están la playa Mayan, Presidente, La Bocana, Costa Azul, El Tule, Dreams, Las Viudas y finalmente, la Playa del Amor.

“Sabemos que las playas del pacífico, no son aptas para bañarse, en el caso de las playas de la zona del arco, que no son recomendable, La Playa del Divorcio, las más peligrosas, sin embargo, acá en la Bahía, del arroyo de las Ocho Cascadas, porque siempre tiene banderas rojas y ahí la mayor parte que acceden a las playas son huéspedes de los hoteles, pues no tenemos mucha comunicación, los mismos turistas o los huéspedes de los hoteles, se quieran adentrar al agua, los guardavidas para que nos haga la indicación”.