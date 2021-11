Llama Paz Ochoa a rescatar el sector ganadero y pesquero

Un llamado a los tres niveles de gobierno, para que de manera conjunta generen un programa emergente apoyando al sector primario, pues en el caso de Loreto y Mulegé viven un panorama desolador por la sequía, que se recrudece con la cancelación de programas federales cancelados, reveló la diputada Paz del Alma Ochoa Amador.

Esta situación que se vive en Baja California Sur, hace urgente un programa de apoyo para todo el sector primario de Baja California Sur, “en Loreto y Mulegé la lluvia no nos bendijo este año y hoy se vive una terrible situación por los estragos de la sequía”, manifestó la diputada, representante del XIII distrito, que abarca el municipio de Loreto y parte de Mulegé; el distrito más extenso territorialmente, que cuenta con comunidades rurales y además muy dispersas.

También llamó a sus homólogos integrantes de la XVI legislatura, para que se establezcan recursos para impulsar estos sectores y queden establecidos dentro del presupuesto del 2022.

En entrevista, también abogó por el sector pesquero, que no es la excepción y resultó bastante afectado con la cancelación de programas federales; lo preocupante, es que viene una mala temporada para ellos, donde los días de viento no pueden salir a pescar y si no hay pesca no hay que llevar a su casa para alimentar a sus familias.

Cabe señalar que La sequía 2020-2021 ha sido la segunda más severa registrada en México, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la primera se presentó en el año 2011. En

este año, la misma institución reportó que tres cuartas partes del país padecen seguía debido a la falta de lluvias; más de la mitad del territorio nacional se encuentra en situación de sequía extrema.

“Hubo programas como “Apoyos de Forraje y Alimentación”; “Artes de Pesca”, pero el gobierno federal ha cambiado las reglas del juego, complicando más al sector productivo de ser parte y beneficiario de esos programas”, lamentó la legisladora.

Acotó que más allá de ser o no beneficiado por esos programas, es necesario, urgente ir al rescate de los sectores productivos como el ganadero y pesquero:

“Necesitamos apoyarnos entre todos para salir adelante porque no solo es el tema de la pandemia, también está la sequía, por ello urge implementar trabajo y desarrollo de cada uno de nuestros pueblos”.

Comentó que en reciente reunión con el titular de la SEPADA, informó que aún existe presupuesto para enfrentar esa problemática antes de cerrar el año por lo que hoy hace un llamado al gobierno del estado que abra ventanillas, programas y apoyos para el agro sudcaliforniano.