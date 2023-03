Ociel Baena, primer magistrade electoral no binarie de México

El pasado 1 de octubre de 2022, Jesús Ociel Baena hizo historia al tomar protesta como el primer magistrade con autoridad electoral no binarie de México y de América Latina.

Originario de Saltillo, Coahuila, ‘Le magistrade’, como se hace llamar por usar el lenguaje incluyente, tiene doctorado en Derecho y es especialista en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales. Aceptó el cargo de manera temporal en el Pleno del Tribunal Electoral de Aguascalientes para sustituir a Claudia Eloísa Díaz de León González quien concluyó con su período.

Ociel Baena ocupará ese espacio hasta que el Senado de la República finalice la elección y designe a un nuevo correspondiente, sin embargo, ya rompió con los paradigmas a nivel ninternacional.

Cabe destacar que una persona no binaria es alguien que no se identifica exclusiva o plenamente con el género masculino ni femenino. Un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que este sector “son personas en las que fluye a la vez lo femenino y lo masculino”.

En una de sus más recientes entrevistas que dio a la periodista Gabriela Warketin, el ‘funcionarie’ aseguró que uno de sus objetivos es promover la diversidad e inclusión de género. Asimismo, busca eliminar los prejuicios y paradigmas, y de esta manera, lograr que todas las personas tengan un acceso real y efectivo a sus derechos político-electorales.

“Estamos haciendo historia en el uso y disfrute de nuestros derechos político-electorales”, aseveró.

Ociel Baena del Tribunal Electoral a las redes sociales

El caso de éxito de Ociel llegó a las redes sociales. Llamó la atención de miles de usuarios por su personalidad extrovertida, pero también causó controversia por su vestimenta.

En busca de romper los paradigmas que por años han imperado en la sociedad, le magistrade ha publicado algunos videos para informar sobre su proceso en el Tribunal y siempre aparece luciendo tacones, falda o vestido y con los labios pintados.

“Estoy haciendo lo que desde segundo de secundaria hasta hace dos años me reprimí y me impedí hacer. Desde que me pinto los labios, me siento en una comodidad que no te imaginas”, reveló en la entrevista.