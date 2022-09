Octubre tendrá diez torneos de pesca deportiva

El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos continúa con el serial Fishing in the Five, el cual tiene la finalidad de seguir implementando la pesca deportiva en la entidad y en esta ocasión se dieron a conocer todos los torneos que estarán llegando para el mes de octubre.

El 8 y 9 de octubre, Punta Lobos será sede del primer torneo del mes que llegará a la capital del estado, ahí las especies a capturar serán el dorado, garropa y la estacuda; las inscripciones comenzarán desde el sábado y la gran competencia llegará el domingo 9 de octubre del 2022.

Posteriormente, las competencias en Los Cabos, Loreto y Comondú, en el municipio sureño destaca el tradicional torneo Bisbee´s Black and Blue, así como también un torneo de Marlin en La Paz y otro en la delegación del Sargento pactado para el 21 y 22 de octubre.

Este año, Fonmar implementó el torneo antes mencionado buscando rescatar la pesca en toda la media península, este deporte es importante para Baja California Sur debido a la derrama económica y turismo, así como la cantidad de afición que desborda pasión, y la entrega de los pescadores en alta mar.