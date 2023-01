Ocultan bajo tierra los cuerpos de 130 víctimas en BCS

Entre 2012 y 2022, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) registró el hallazgo de 92 fosas clandestinas en los municipios de Los Cabos, La Paz, Mulegé y Comondú. En todas esas fosas, las autoridades encontraron 130 cuerpos y restos humanos que permanecían ocultos bajo tierra.

Los datos obtenidos por CPS Noticias revelan el brutal sello de la violencia que azota a todo el país, y que ha dejado a su paso un cementerio de fosas clandestinas en la entidad, una dolorosa realidad para las víctimas y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que lamentan la incapacidad de las autoridades para identificar los cuerpos y encontrar a sus familiares.

Elsy Carrillo Guatemala, coordinadora del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”, originaria del estado de Guerrero, emprendió la búsqueda de su hijo, desde que fue visto, por última vez, el 14 de junio del 2016, y encabeza, desde entonces, su propio colectivo de búsqueda, que hasta ahora ha encontrado cerca de 20 fosas clandestinas y 25 cuerpos en Baja California Sur.

La respuesta obtenida a una solicitud de acceso a la información confirma que los criminales ocultaron bajo tierra los cuerpos de 130 víctimas en fosas ilegales, sitios o espacios en el subsuelo donde arrojaron los restos de las personas a las que arrebataron la vida en la última década.

En todos estos años, el número de personas desaparecidas ha crecido a un ritmo imparable en Baja California Sur. Desde 2012, 508 personas han desaparecido, 416 son hombres y 91 son mujeres, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El fenómeno de los entierros clandestinos se extiende por casi todos los rincones de la entidad. Por primera vez se conocen las cifras de las fosas descubiertas en la última década: tan solo en Los Cabos, donde más cuerpos fueron extraídos, fueron detectadas 42 fosas, casi la mitad de todos los sitios encontrados en el estado en la última década.

En ese lapso, 21 fosas fueron exhumadas en Comondú; 20 más en Mulegé; y nueve en La Paz. Sin embargo, Loreto es el único municipio donde hasta ahora no existen registros de fosas clandestinas ni cuerpos recuperados, según los datos de la Procuraduría estatal.

El Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que, en la última década, en el municipio de Loreto se han reportado 11 casos de personas desaparecidas, cinco fueron encontradas con vida, una fallecida y de las otras cinco se desconoce su paradero.

Del total de cuerpos y restos encontrados en todas las fosas de Baja California Sur, solo 70 víctimas han sido identificadas y el resto permanece sin identificar, de acuerdo con los registros oficiales de las autoridades estatales.

Ante la incapacidad de las autoridades para identificar a los cuerpos recuperados y encontrar a los desaparecidos, en muchos casos las familias de las víctimas llevan a cabo sus propias investigaciones, al tiempo que se organizan en colectivos para buscar a sus desaparecidos.

Su hijo Manuel Antonio López Carrillo trabajaba como vendedor de pescado y carros usados, y fue visto por última vez la tarde del martes 14 de junio del 2016, en la colonia San José Viejo de San José del Cabo. En aquel entonces tenía 26 años y, desde ese día, se desconoce su paradero, situación en la que se encuentran cientos de personas desaparecidas en el estado.

Por su propia cuenta, y poniendo su vida en riesgo, desde la desaparición de Manuel Antonio y con el paso de los años, Elsy ha acumulado decenas de documentos y archivos que arrojan pistas sobre la desaparición de su hijo. Los datos fueron entregados a las autoridades desde el 2021, para que puedan dar con su paradero, pero el joven no ha sido encontrado.

Al día siguiente de la desaparición de Manuel Antonio, Elsy Carrillo encontró el carro de su hijo entre unos matorrales que colindan con la presa San Lázaro, en San José del Cabo, una camioneta Cherokee con la puerta del piloto abierta.

“La verdad yo estoy muy molesta y prefiero, como se lo he dicho al procurador, fui, tuve una reunión con él y le dije ‘ni Fiscalía, ni la comisión, ni nadie va a buscar a nuestros hijos, a mí deme herramienta y yo lo busco’ (…) Fue cuando él quedó y me dijo que nos iba a ayudar con un transporte para que saliéramos a búsqueda (…) No sé, yo lo siento que si no me dan un transporte es porque voy a encontrar más”.