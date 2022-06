Ocupación hotelera ya supera niveles pre pandemia

Los Cabos ya registra números palpables de recuperación, tan solo en comparación con el 2019 este mes de mayo cerró seis puntos arriba, así lo resaltó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Poniendo en número fríos, este salto importante que ha logrado el destino, donde durante el mismo mes en el 2021, se registró una ocupación total del 53%, esto nos indica que el turismo incrementó en un 20% en el último año.

Esto ha sido gracias a los trabajos de promoción que ha realizado tanto el Fideicomiso De Turismo (Fiturca) de Los Cabos y los hoteles socios.

“El verano va ser un verano ocupado, mayo nos dejó un cierre preliminar, este cierre nos puede variar un poquito de un 73%, que si lo comparamos con 2019 estamos seis puntos arriba; en el 2017 no llegábamos ni siquiera al 70%. Lo cual son buenas noticias, esto es el resultado de todas estas labores de promoción que se hacen a través del Fiturca y también a través de los departamentos de marketing y ventas de los hoteles.”

Tan solo el Monitoreo Hotelero Datatur, ha detallado que Los Cabos es el destino que mejor recuperación cuenta, registrando una ocupación promedio del 60% durante este primer semestre del año. Estos números, han sido gracias a la correcta aplicación de los protocolos de salud que han permitido la recuperación.

“Es importante recordar que no todos los destinos de México están pasando por la recuperación, por los números que tienen Los Cabos, fijate que no solo de México, si no de todo el mundo. Hay secuela de estos dos años en el turismo y se va recuperar poco a poco; sin embargo Los Cabos tuvo varios factores como la correcta aplicación de los protocolos, y oportuna porque nos comenzamos a mover como destino unido muy pronto.”