Ofrece IMEF Grupo Los Cabos cursos en línea gratuitos a micros, pequeñas y medianas empresas

Principalmente sobre cómo administrarse mejor y sortear esta difícil situación económica a consecuencia del Covid-19: Noé Espinoza

Cabo San Lucas.- El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Grupo Los Cabos (IMEF), Noé Espinosa Garduño, afirmó que como apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado y de Los Cabos, están promoviendo cursos en línea gratuitos a través del portal imef.org.mx para orientar a los micro empresarios de cómo administrarse mejor y cómo sortear esta difícil situación económica a consecuencia del Covid-19.

Reiteró que se trata de la asesoría financiera a las pequeñas empresas en varios conceptos, y uno de ellos es la orientación en el sentido de las finanzas.

“Tristemente, si es ya anunciado inclusive por varios organismos locales e información a nivel nacional, todo parece indicar que esto va a continuar, es incierta la fecha, ya que la misma autoridad dice un día una cosa y después se retracta, y eso lleva mucha incertidumbre en el empresario de tomar decisiones acertadas en ese sentido, y creemos que tenemos que cambiar el horizonte de trabajar e informar a la gente sobre este tema tan delicado para la apertura al mundo, ya que estamos todos confinados en casa”.

Por eso, abundó, el IMEF se puso a trabajar rápidamente en orientación hacia estas Mipymes que es muy importante hacer para que podamos salir rápido de esta contingencia, primero de salud y luego financiera, que es catastrófica también.

“Ya ahorita en el portal del imef.org.mx están cursos y pláticas sobre cómo los empresarios deben administrarse mejor, deben manejar mejor sus finanzas, pero no nada más eso, ese concepto de las normatividades que constantemente también el Gobierno está haciendo en el ámbito fiscal y contable, y esta parte es muy medular por la cuestión de que hoy hay una obligación que el Gobierno no ha querido asumir que es la fiscal, y hay muchos temas que en las micros no estaban acostumbrados a entrar o a empaparse de información porque el contador hacía todo, tristemente tenemos que inmiscuirnos, micros y pequeñas empresas, los dueños, para que puedan tomar adecuadas decisiones en los negocios y no quebrar, que estamos ante un inminente riesgo”, subrayó.

El primer tema es involucrarse en los conceptos contables y fiscales y aquí lo que se destaca es saber qué viene para Los Cabos, para que la actividad comercial cuente con la información adecuada y tomar las decisiones acertadas y cuidar el recurso tanto económico como laboral.

Otro de los cursos que están impartiendo en línea son: Control interno en empresas emergentes, Riesgos tecnológicos de trabajar en casa y cómo prevenirlos, Gestión de riesgos en micro y pequeñas empresas con seguro, Qué es un micro crédito y cómo lo debo utilizar, La planeación estratégica de las micro y pequeñas empresas en tiempos de crisis sanitaria y económica, Presupuesto y manejo del flujo de efectivo, Importancia de los estados financieros en micro y pequeñas empresas, Enfoque práctico de evaluación de proyectos en micro y pequeñas empresas, Riesgos psicosociales y su prevención en micro y pequeñas empresas.

Las inscripciones a los cursos podrán realizarse en : https://imef.org.mx/cursoimefmypes.html