Ofrece La Junta Local de Conciliación y Arbitraje programa de atención ciudadana

Los trabajadores y empleadores reciben orientación sobre la situación de sus casos en materia laboral

Cecilio Padilla Zárate, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en Baja California Sur, dio a conocer que la dependencia ofrece el programa “Lunes de Atención Ciudadana”, que tiene el propósito atender de manera directa y personal, las solicitudes de información tanto de la parte patronal como de los trabajadores en particular, sobre casos que se encuentran desahogando en esa instancia.

El funcionario abundó que esta estrategia tiene como objetivo, tener una proximidad con el trabajador o el empresario que cuenta con algún juicio en esa instancia,por tanto, exhortó a los interesados a asistir a cualquiera de sus oficinas ubicadas en los cinco municipios.

En este sentido, explicó que esta atención no infiere en alguna orientación o asesoría legal, dado que esas no son las facultades de esa instancia, sino que más bien, busca atender las dudas que pudieran tener respecto a la avance de sus casos, “con todo gusto podremos responder a ellas y si hay algo que agilizar, si hay algún pendiente sobre el particular imputable a la Junta, por supuesto se deberá avanzar, de lo contrario si es por falta de atención o seguimiento por parte del abogado que los representan, haremos el señalamiento ” puntualizó

El titular de la Junta indicó que, dicha estrategia,ofrece mecanismos para darle inmediatez y celeridad a aquellos procesos que estén detenidos por alguna causa,lo que abrirá la posibilidad de acceder a la conciliación de manera pronta y adecuada para ambas partes, es decir entre el trabajador y el empresario.

Padilla Zarate, reiteró que, ante cualquier duda, los interesados pueden presentarse a las oficinas ubicadas en Calle Escuela Normal Urbana entre Chiapas y Durango y saquen una cita que preferentemente debe de ser para los días lunes en un horario de 8:00 a las 14:00 horas,para que puedan ser atendidos directamente, por tanto, es conveniente se acompañen por sus abogados y lleven el número de su expediente.

Desde cualquier parte del estado las y los interesados se pueden comunicar a los teléfonos 612 12 4 29 18 y 12 4 29 19 en los que se les orientara sobre la ubicación de la oficina correspondiente a la que se deberán dirigir.