Continúan las estafas en redes sociales; ofrecen apoyos falsos de Bienestar

Tras el fin de la veda electoral, se reactivan los registros para los diferentes apoyos que ofrece la Secretaría de Bienestar. Ante esta situación, la delegada de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, Yanssén Weichselbaum Calderón, alertó a los ciudadanos sobre publicaciones fraudulentas que buscan estafar a las personas.

Esta es una situación que ya había sido reportada con anterioridad. Sin embargo, no han logrado combatirla, y ante la reapertura de las convocatorias podría incrementarse.

“A veces se intensifica más en algunos estados o en otros. En el caso de Baja California Sur, hoy, por ejemplo, no me han reportado ninguno, pero hay días en que me entrevisto con ustedes y tengo hasta tres o cinco reportes de manera directa o en nuestras páginas. Entonces sí es un asunto que está de manera permanente y por eso hacemos el llamado”, comentó Weichselbaum Calderón.