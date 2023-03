Ofrecen atención psicológica gratuita a víctimas de violencia de género

La Secretaría de Salud (SSA) de Baja California Sur cuenta con dos módulos de Servicios Especializados de Atención a la Violencia de Género, ubicados en el Hospital General con Especialidades “Juan María de Salvatierra”, en La Paz, y en el Hospital General “Raúl A. Carrillo”, en San José del Cabo. De acuerdo con el responsable de los programas Violencia de género y Aborto seguro de la institución, Eduardo Bastidas, en cada uno de esos espacios se atiende de dos a cinco mujeres al día.

Explicó que el principal objetivo de dichos módulos es brindar apoyo psicológico a las mujeres que sufren violencia familiar o de género. Apuntó que los servicios son completamente gratuitos, y, de ser necesario, también se les da atención médica y se les canaliza a la instancia correspondiente para que reciban asesoría legal.

“Estos procesos terapéuticos buscan empoderar a las mujeres para que ellas puedan tomar una decisión sobre el ejercicio de sus derechos y puedan llevar a cabo, si así lo desean, pues una denuncia […] Desgraciadamente la violencia durante muchas décadas ha sido normalizada por la sociedad y eso lleva a que muchas mujeres que han vivido durante mucho tiempo con parejas violentas no detecten esto como tal, sino que lo vean como una rutina”, sostuvo.

El psicólogo apuntó que algunas mujeres llegan directamente a los módulos de atención, mientras que otras son referidas por los médicos de los centros de salud o del área de urgencias. Resaltó que, para ello, el personal sanitario recibe capacitaciones para detectar los signos de violencia.

“La persona no tiene por qué llegar con un golpe con un moretón o decir verbalmente que está viviendo violencia; simplemente cuando nosotros vemos temas de estado de ánimo bajo, cuando vemos un aborto que no coincide con la salud de la mujer (que pudiera ser inducido por una persona externa), cuando hablamos de que la persona presenta una lesión física que no concuerda con la descripción de la persona”, destacó.