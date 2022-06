Desarrolladora ofrece ilegalmente tierras del ejido de CSL

Héctor Esaú González Arvizu, representante legal del Ejido de Cabo San Lucas, exhortó a la población a no dejarse engañar, debido a que hay una empresa desarrolladora denominada Los Zalates, que está al acecho de quienes de buena fe quieren terrenos donde vivir y es que, malamente esta empresa oferta predios que no son de su propiedad y quienes lo adquieran, estarán incurriendo en un grave delito.

Añadió que esta empresa no tiene derechos para estar regularizando terrenos ejidales, los únicos que pueden hacerlo de manera directa es el Ejido de Cabo San Lucas, ninguna empresa puede ofrecer la tierra que se encuentra cerca de la carretera de cuota, ya que es propiedad de ejidatarios.

“La empresa Los Zalates ya no tiene ningún trato con el Ejido de CSL, todos los contratos que se hicieron con ellos se reincidieron por el incumplimiento, así que Los Zalates no tienen ninguna facultad y derecho para estar regularizando y vendiendo terrenos, por lo que le pido a la ciudadanía verifique lo que está haciendo por que no vaya ser que los sorprendan y puedan incurrir en un delito cometido en contra del patrimonio ya sea del Ejido de CSL o de los terceros que se vean involucrados en esta situación”.