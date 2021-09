Olaf cruza Los Cabos como Huracán categoría 2

El Centro Meteorológico Nacional, en su reporte de las 21:15 hora local, reportó que el Huracán “Olaf” tocó tierras cabeñas en categoría 2.

Informaron que desde las 20:40 las paredes del ojo estuvieron afectando a Los Cabos con lluvias torrenciales, así como vientos de 140 a 160 km/hr y oleaje de 5 a 7 metros.

Por lo anterior se solicita extremar precauciones a toda la población puesto que el ahora Huracán categoría 2 avanza hacia el noroeste a 19 /h por lo que las lluvias, vientos y oleaje continuarán para toda la entidad.

Cabe mencionar que la zona de vigilancia se estableció desde Los Barriles hasta Cano San Lázaro, BCS.

