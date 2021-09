Olaf genera algunos cortes de energía eléctrica en CSL

En estos momentos habitantes de Cabo San Lucas están reportando en redes sociales cortes de energía eléctrica en algunas colonias del puerto debido a la entrada de Olaf.

Así mismo señalan que esta situación se había venido registrando a lo largo de día pero de manera intermitente.

The sun sets on Category 2 Hurricane #Olaf near Baja California Sur, Mexico #HurricaneOlaf #HuracánOlaf pic.twitter.com/SF8aoMOCa8

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 10, 2021