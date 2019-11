Olores fétidos a causa de derrame de aguas negras en colonia Vista Hermosa

Señaló que los olores fétidos y la corriente de aguas negras pueden afectar a la población, son las principales afectaciones que observan; además de que una vez que se detiene el derrame de las aguas, el polvo suele contaminar los principales establecimientos de comida que hay alrededor.

La ciudadana aseguró que los problemas de este tipo son recurrentes en el municipio y que al alertar a las autoridades no hacen nada al respecto, enfatizó en que muchas de las veces pasan cerca de los problemas y sólo los ven, “El gobierno no arregla nada, sólo promete y promete, pero no cumple; hay muchas que dicen que van a arreglar, pero así se quedan, sólo pura palabrería”

Concepción Pérez aseguró que no es la única que ha reportado incidentes a las diversas autoridades, comentó que los vecinos ya se encuentran decepcionados ante las problemáticas que no se revuelven, y es por eso que ellos mismos ya deciden ignorar las situaciones.

“No hacen nada, nada más pasan y miran las cosas ahí y no se paran a resolverlas, al igual que cuando se daña alguna tubería del agua potable, así se quedan días; se tira mucha agua, el colmo es que pasan de largo las autoridades responsables del Agua Potable, suele pasar”.