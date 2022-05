Se olvidan negocios de los protocolos Covid-19

Sin el uso de cubrebocas en espacios públicos y con una baja en contagios de COVID-19 comerciantes aún mantienen filtros sanitarios, sin embargo, su uso quedó en el olvido, el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos realizó un recorrido por diferentes establecimientos para constatar que el uso de medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de SARS-CoV-2 han quedado en el olvido.

Muchos de los negocios locales han retirado cualquier anuncio de medidas sanitarias, son visibles los contenedores de agua, inclusive existen dispensadores de gel antibacterial, sin embargo, pareciera que simplemente se trata de un adorno puesto que consumidores hacen caso omiso de estas estaciones sanitarias, al acercarnos a los empleados del lugar preferían no contestar los cuestionamientos sobre por qué han dejado aun lado los filtros de seguridad.

El señor Abel comerciante de la zona accedió a platicar sobre este tema y como es que ellos ven las respuestas de comensales, afirmando que ellos mantiene las medidas, sin embargo, los consumidores a veces omiten el uso de cubrebocas justificando que ya no es obligatorio en Baja California Sur.

“Hay unos que si las aplican y otras que no como siempre, en plena pandemia no lo aplicaban no creían, no creen en la enfermedad, hay unos que si la aplican pero no todos son iguales verdad”.

“Hay unos que si se molestan les dice uno pero dicen que no, que eso ya no existe que ya en país mexicano ya no se usa el cubrebocas o el gel se molestan pero ni modo nosotros nada más cumplimos con el protocolo que tenemos aquí”.