Omar Chávez vuelve al cuadrilátero en Los Cabos

Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César Chávez, vuelve motivado a los cuadriláteros luego de una larga ausencia. Su regreso se da después de que estuvo a punto de colgar los guantes.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos platicó con el pugilista sobre cuál es su condición física para este compromiso que se realizará el 25 de noviembre a lo que comentó sentirse ansioso y contento de subir nuevamente al ring, pero esta vez en Los Cabos, al que consideró un lugar bonito y hermoso. También dijo que espera brindarle un buen espectáculo al público cabeño y resultar victorioso. También platicó acerca de cómo ha sido la preparación para su próximo combate en tierras cabeñas.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa, su padre, Julio César Chávez, comentó que llegó un momento en el que su hijo sintió que su desempeño ya no era el óptimo, por lo que le pidió colgar los guante. Sobre esta declaración, Omar mencionó lo siguiente:

Él me dijo: ‘hey, hijo, te golpearon mucho, así que ¿ya estuvo, no?’ Y le dije: ‘no papá, no, la verdad es que el box es mi vida, siento que me cansé muy rápido’ y él me dijo: ‘pues échale más ganas’, y mi papá ni modo que no sepa de boxeo ¿verdad? Y hubo una plática en donde yo estaba triste y agüitado, pero prometí echarle mucho más ganas”.

De acuerdo con el boxeador, por el momento no tiene planeado retirarse del deporte, por lo que permanecerá en el ring hasta que su cuerpo se lo permita, dijo al hacerle la contundente de hasta cuándo tendremos Omar Chávez.

“Pues hasta que el cuerpo me dé, la verdad es que yo amo el boxeo, toda mi vida he visto boxeo; pues en el momento que me lastimen los golpes o que no tenga la ilusión de ser alguien grande pues ese día me retiro ¿no?, pero por ahorita, aunque ya no estoy joven tengo mucho la ilusión de hacer buenas peleas, buenos espectáculos, dejar algo bonito en el boxeo; mi legado”.