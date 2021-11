Ante Ómicron, preocupa la desigual distribución de vacunas

“Por si misma la variante no ha demostrado ser ni más virulenta, transmisible, no se ha identificado qué cause enfermedad más grave y la efectividad de vacunas sigue vigente, las pruebas de PCR y antígeno siguen detectando a esta variante y los tratamientos siguen siendo útiles”, dijo el subsecretario.

Ante ómicron, la nueva variante de Covid-19, la secretaría de Salud reiteró que la mayor preocupación es la desigual distribución de vacunas, agregó que cualquier variante puede hacer daño, particularmente en sitios donde no hay alta cobertura vacunal, sin embargo, hasta el momento dicha variante no ha demostrado ser ni más virulenta, ni provocar enfermedad más grave.

“La Organización Mundial de la Salud dijo que puede haber graves daños, pero específicamente por la desigual distribución de vacunas, hay 70% de población que tienen menos de 10% de vacunación, es lo que preocupa porque hay sitios donde no hay vacunación y de esta manera, ómicron o cualquier variante puede causar daño, por si misma la variante no ha demostrado ser ni más virulenta, transmisible, no se ha identificado que cause enfermedad más grave y la efectividad de vacunas sigue vigente, las pruebas de PCR y antígeno siguen detectando a esta variante y los tratamientos siguen siendo útiles”, enfatizó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.