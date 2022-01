La ómicron llega a China pese a restricciones

A casi un mes de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, China se ha enfrentado a un severo problema para controlar los contagios por covid-19 en algunas de sus ciudades. Que si bien ha implementado severas restricciones para controlar el virus, como en el caso de la ciudad de Xi’an, que quedó confinada completamente, no ha sido impedimento para que el temor del gobierno se haga realidad, la llegada de la variante ómicron al país.

En un inicio, se registraron dos casos de ómicron en la ciudad de Anyang, un lugar que está muy cercano a la capital de Pekín que se encuentra a 100 kilómetros de distancia. Respecto a los casos, se dijo que se trataba de un profesor y un alumno del mismo centro educativo. No se dieron más detalles al respecto o sobre su salud.

La reacción de las autoridades de Tianjin ha sido el poner en marcha un testeo masivo a sus más de 15 millones de habitantes, así mismo exigieron a su población el no abandonar la ciudad a menos que tuvieran una razón muy importante.

De igual manera las actividades escolares quedaron suspendidas, los negocios no esenciales cerraron y los trenes entre Tianjin y Pekín fueron cancelados, por lo que para desplazarse, tendrán que tramitar un permiso oficial y dar negativo a un test 48 después de su llegada. También establecieron controles en las carreteras para los vehículos que entren a la capital.

Cabe destacar que este lunes, se registraron otros 21 casos de Covid-19 en la Ciudad, por lo que está por confirmarse de qué variante se trata.

Otras ciudades con restricciones

En tanto a Xi’an, la ciudad que fue confinada completamente a finales del año pasado, ante el aumento de contagios, actualmente se encuentra en su tercer semana, pues pese a las restricciones implementadas, enfrenta 2000 contagios en los últimos días. Sus habitantes tienen derecho a salir únicamente para compras necesarias cada tercer día y solo un miembro por familia, no pueden abandonar la ciudad y todos los negocios no esenciales fueron cerrados.

Si bien esta estrategia mostró eficacia en los confinamientos anteriores en otras regiones, en Xi’an ha sido un problema, pues los habitantes se quejan de las dificultades para conseguir alimento y el hecho de que no pueden acudir a centros de salud ante una emergencia, si no cuentan con un test negativo. Pues la semana pasada una mujer de ocho meses de embarazo sufrió un aborto, luego de que le rechazaran el ingreso al hospital por no contar con una prueba negativa de covid, causando un alboroto en las redes sociales. Ante esta situación, las autoridades han aceptado estos problemas pero no han dado una solución.

Otras de las ciudades que han endurecido sus restricciones son el caso de Henan, que al registrar 250 casos a finales de diciembre estableció medidas más estrictas con su población.

La provincia de Zhengzhou que al igual que Tianjin, impuso el testeo para toda su población y confinó a algunos barrios.

Pekín por otra parte, impuso un “circuito cerrado” que es una burbuja sanitaria que tiene como objetivo evitar el contacto directo entre futuros visitantes para los juegos olímpicos. Pues todos aquellos que accedan a este lugar, deberán estar vacunados y en cuarentena por al menos 21 días a su llegada.