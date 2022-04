Autoridades de BCS omiten la Ley de Desaparición Forzada de Personas

Melchor Soto Torres, padre de la niña Liset, desaparecida hace 11 años, presentó al Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para reformar la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, misma que fue leída y enviada a las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y de Seguridad Pública, para su análisis y dictamen.

En entrevista previa, Soto Torres, indicó que la ley fue promulgada hace tres años, a pesar de ello, no se le ha dado cumplimiento y las modificaciones que propuso son para que los representantes estatales y de asuntos periciales, así como de Seguridad Pública, acaten lo ya establecido pero con la obligación de hacerlo en tiempos límites.

Destacó también, la importancia que tiene el instalar el mecanismo de coordinación estatal que contempla la ley, pues este se encargará de presentar informes constantes sobre la situación que se vive en la entidad en torno a las desapariciones, además de sesionar cada tres meses.

Melchor Soto, agregó que por la ausencia de este mecanismo las autoridades correspondientes han omitido varios procesos, justificando que para realizarlos necesitan de la figura de la coordinación estatal de desaparición forzada de personas.

Por otro lado, hace unas semanas el padre de Liset, solicitó una audiencia con el mandatario estatal, y al preguntarle sobre la respuesta que obtuvo, contestó lo siguiente:

“Hasta el momento no he tenido ninguna respuesta, y bueno eso nos quiere decir que no es prioridad este tipo de situaciones en la agenda. Quiero agregar que cuando fui con los anteriores gobernadores, ellos inmediatamente me recibieron y alguno por ahí no voy a decir nombre, fue muy humano, aunque no encontró a mi hija ni pasó gran cosa siempre se portó muy humanamente”.