OMS analiza posible alerta global por coronavirus chino

Ginebra, 22 Ene (Notimex).- El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que para proceder a la emisión de una alerta de emergencia global por el coronavirus surgido en China necesita tener más información, por lo que mañana se volverán a reunir para determinar sus conclusiones.

Los miembros del comité atendieron al informe de China, así como de los países asiáticos con algunos pacientes como Japón o Corea, pero aclararon que se trata de un problema global que debe ser atendido y que coordinan una serie de expertos y médicos para saber si resulta necesario llamar a una emergencia.

Los protocolos y las pruebas del virus serán enviadas a diversas partes del mundo para evitar el contagio y crearán diversos paquetes informativos para la prevención en el resto del mundo.

La OMS recomienda limitar el contacto humano con los pacientes o posibles pacientes, prevenir contagios en eventos internacionales y viajes internacionales por parte de ciudadanos y autoridades e identificar las fuentes animales que podrían provocar esta infección.

Es necesario que en el caso de identificar pacientes sean aislados y se hagan pruebas a las personas que estuvieron cerca de los posibles pacientes para prevenir el aumento de la transmisión.

Hasta el momento el virus no presenta mutaciones significativas aunque necesitan una revisión detallada de los casos para evitar que los tome por sorpresa, hasta el momento no hay un rango de edad específico de contagio y aunque la mayoría tenían enfermedades previas no es un patrón claro en todas las personas infectadas.

Para declararlo emergencia global es necesario determinar la severidad de la transmisión por velocidad y efectos en la población local e internacional. Hasta el momento 17 personas han fallecido por este virus.