OMS anuncia nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo

“Un nuevo brote de ébola ha sido detectado en el oeste de la República Democrática del Congo, cerca de Mbandaka, en la provincia de Équateur”, ha comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mediante su cuenta de Twitter.

El responsable de ese organismo de la ONU ha precisado que el Ministerio de Salud de ese país de África ha identificado seis casos de ébola, de los cuales cuatro tuvieron consecuencias fatales.

Adhanom Ghebreyesus ha señalado que este brote tiene lugar mientras la República Democrática del Congo se encuentra en la fase final de su lucha contra el virus del Ébola en el este del país, al tiempo que combate la pandemia de covid-19 y “el brote de sarampión más grande del mundo”.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020