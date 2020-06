OMS elogia a España por control de rebrotes “peligrosos”

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha elogiado la labor de las autoridades sanitarias de España por haber controlado “rápidamente” los rebrotes “peligrosos” de coronavirus, que han ido surgiendo en su territorio durante las últimas semanas.

En una felicitación que también ha hecho extensiva a otros países como Alemania, Polonia e Israel, Kluge ha destacado que “cuando aparecieron nuevos grupos de casos, estos se han controlado mediante intervenciones rápidas y específicas”.

Staggering progress in 🇪🇸 Covid response guided by Health Minister @salvadorilla ✅ 1% positivity rate ✅ 60%/ new patients through contact tracing ✅ testing capacity ⏫. 👏👏👏Vigilance towards mini outbreaks in the new reality. Full support by @WHO_Europe pic.twitter.com/SRQrislgeh

— Hans Kluge (@hans_kluge) June 24, 2020