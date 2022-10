ONGS de protección a periodistas fijan postura en caso BCS Noticias

Luego de que cuatro periodistas sudcalifornianos fueran vinculados a proceso por violencia política de género en contra de la excandidata a diputada federal Arlene Moreno; organizaciones internacionales especializadas en la libertad de expresión, con sede en Estados Unidos y Francia, manifestaron su respaldo a los periodistas de BCS Noticias y Medios Digitales Metrópoli MX.

Desde inicios de este año, los medios locales antes referidos, enfrentan denuncias judiciales debido a la publicación y difusión de notas publicadas en abril de 2021, acompañadas de fotografías de la ex candidata en las que aparece semidesnuda.

En este contexto, la representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF), Balbina Flores Martínez, declaró a CPS Noticias que un equipo de trabajo de la organización internacional ha estado al pendiente del desahogo del proceso judicial que inició la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los periodistas de Baja California Sur.

En entrevista exclusiva, la representante de RSF compartió detalles sobre el seguimiento del caso:

“Nosotros lo seguimos desde hace más de seis meses cuando inició, porque hay que decir que, el antecedente de este caso es la denuncia que se inició en el Instituto Nacional Electoral y ahí se abrió todo un proceso, que culminó en el mes de junio con una sentencia a los periodistas por lo que, el Tribunal Electoral determinó que se había violentado por violencia política y violencia de género, y obviamente los periodistas aceptaron esta sentencia y cumplieron ya en un 100% esa sentencia”, dijo.

Asimismo, Balbina Flores externó que los periodistas tienen la mejor disposición de solucionar la controversia.

“Ellos siempre han estado dispuestos a dar cumplimiento a esto y lo han hecho, por eso para Reporteros Sin Fronteras es inadmisible, porque ellos ya habían cumplido con una sentencia en el Tribunal Electoral y parece que la vía penal en los casos que tiene que ver con la información y libertad de expresión, son un exceso y eso es lo que nosotros señalamos”, añadió la representante de RSF.

Al ser cuestionada sobre cuál sería la mejor manera de solucionar el conflicto y si es que la asociación que representa continuará al tanto del proceso legal que enfrentan los periodistas de Baja California Sur, Balbina Flores refirió que seguirá el desahogo del caso, ahora más con la próxima temporada electoral donde posiblemente se repitan este tipo de situaciones.

“Como te decía, en este momento los abogados junto con los periodistas están analizando cuál es la vía más posible, todas las vías están abiertas y me parece que tienen 10 días para ellos hacer una propuesta a la juez y en ese momento pues se definirá porque vía se van a seguir, si por la por la vía de la conciliación o cuál será. Entonces sí vamos a seguir muy de cerca este proceso, porque en un periodo casi preelectoral, digamos, porque así se ha visto ahorita estos casos, seguramente no serán los únicos”, así lo mencionó la representante de RSF.

A través de su cuenta de twitter,el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), manifestó una “gran preocupación sobre la posibilidad de vinculación a proceso de BCS Noticias, que podría incluso llevar a prisión a periodistas por haber publicado una nota periodística”.

La organización con sede en Estados Unidos resaltó que un juicio penal en contra de un medio de comunicación “representa una medida desproporcional y podría afectar gravemente la libertad de prensa”, por lo que no descartó la resolución a través de procesos de mediación y justicia alternativa, “para buscar una solución entre la persona que dice ser afectada por una nota periodística y un medio de comunicación”.

Por su parte, Arlene Moreno aseguró el jueves pasado en entrevista con CPS Noticias, que no busca encarcelar a nadie, ya que simplemente busca alzar la voz ante un grave problema en México.

Arlene Moreno reiteró que no tiene interés en que los procesados sean encarcelados.

“No es mi interés porque yo no quiero venganza ni ningún tipo de, o sea, no hay malicia al menos, así lo veo yo en mi actuar, yo lo único que quería era que todo el mundo supiera que eso no se puede hacer y que, aunque sí soy tal vez de las pocas, que alza la voz, pasa a cada rato; ha pasado desde Angélica Rivera cuando era esposa de Enrique Peña Nieto, ya basta, que ya le paren y la única forma de parar esto es visibilizándolo; entonces, mi intención realmente no es que lleguen a la cárcel nadie, o sea, tampoco se trata de castigar”, dijo en entrevista.

La semana pasada, la excandidata anticipó que presentará una demanda en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que el conductor de noticias difundiera parte del contenido de la nota publicada por los medios sudcalifornianos, acompañada de las fotografías que, a decir de Arlene Moreno, dañaron su imagen y reputación.

El conductor y presentador de noticias de Grupo Imagen respondió a los señalamientos de Arlene Moreno en su noticiero nocturno, y señaló que la excandidata del Partido del Trabajo se encuentra en todo su derecho de acusar a quien considere que la agravió.

“Bueno, pues qué decir, Arlene Moreno está en su derecho de acusar a quien considere que la agravió, si considera que fuimos nosotros está en su derecho”, dijo el periodista Ciro Gómez Leyva.

El conductor explicó que “se hizo una crítica y la crítica fue a las autoridades que, por un trabajo periodístico, perfilan encarcelar a periodistas y editores. No hubo de parte nuestra un adjetivo en contra de Arlene Moreno y desde luego no hubo ninguna intención de revictimizarla, nosotros no producimos así y ahí está nuestro trabajo noche a noche, ella estaba en su derecho de denunciar y lo hizo porque se sintió agraviada. La crítica anoche aquí fue a una jueza y al ministerio público no a ella, a fin de cuentas, ella, una ciudadana y una aspirante a un puesto de elección”, concluyó.

Se prevé que la excandidata y los periodistas de Baja California Sur se reúnan en los próximos días para evaluar la posibilidad de encontrar una solución alternativa que contemple el pago de una multa o reparación del daño a la excandidata.

CPS Noticias continuará con el seguimiento del caso de Arlene Moreno, en espera de la resolución que determinará la juez en contra de los periodistas sudcalifornianos, quienes al cierre de esta edición continúan su proceso legal en libertad.

Los comunicadores serán procesados por violar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De acuerdo con el artículo 20 bis de la primera legislación, comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.