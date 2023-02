ONU exige “alto al fuego” en Siria para que la ayuda pueda llegar

Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió “un alto el fuego inmediato” en Siria para que la ayuda pueda llegar y asistir a las víctimas del terremoto a principios de esta semana.

A traves de la página oficial de la ONU para los Derechos Humanos, Türk expresó la importancia de que llegue la ayuda pero también, que se respeten los derechos humanos.

At this terrible time in #Türkiye & #Syria, we call for urgent delivery of assistance to ALL in need. UN Human Rights Chief @volker_turk calls for immediate ceasefire in Syria, and full respect of #humanrights & humanitarian law obligations so help can reach everyone. pic.twitter.com/l9MJEQixYg

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 10, 2023