OOMSAPAS congelará recargos e intereses

En redes sociales el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), dio a conocer mediante una publicación, el inicio de la campaña “Ponte al Corriente”, que fue creada con el fin de que los usuarios puedan aprovechar las facilidades para la liquidación de pagos pendientes.

En dicho posteo se plantea que uno de los beneficios que ofrece el Sistema de Agua Potable, será el pago vía internet, facilitando los ciudadanos pagar sin salir de casa a través de la página web: aguapotabledeloscabos.gob.mx/ o bien en la aplicación OOMSAPAS Los Cabos Móvil.

Asimismo, el Organismo Operador de Agua Potable proporcionó los siguientes números a la población cabeña para una mayor información: 624-163-77-00 en las extensiones 6017, 6018 y 6019.

La publicación que al día de hoy cuenta poco más de 86 reacciones y 25 comentarios, ha sido recibida con opiniones divididas, ya que una parte de los ciudadanos celebra la campaña, mientras que otros más continúan externando las molestias por un servicio que dicen es ineficiente.

“Por la incapacidad de agua potable, existen muchas tomas clandestinas en el municipio de Los Cabos. Eso ocurre por falta de un plan, mientras eso no se cambie no va a mejorar el servicio tan ineficiente. Nada más se les ocurre aumentar la tarifa del vital líquido sin que ellos, se aprieten el cinturón, ni rindan cuentas a los ciudadanos”, externó Felipe López.

“¿Qué se va a pagar? Sí no tenemos agua, aquí donde yo vivo, desde el 23 de octubre hasta ayer en la noche no había agua y solo llego un rato. Un mes y 12 días sin agua en Ampliación Palmas, da vergüenza cobrar por algo que no tenemos”, externó una usuaria más.