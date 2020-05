Oomsapas de La Paz asegura que no ha faltado agua potable en colonias; la población percibe mal, señala el Director

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.-En atención a la gran cantidad de denuncias en las que ciudadanos paceños reportan la falta de agua potable, aún más en tiempos de contingencia por el Covid-19, tuvimos a bien acercarnos con el Director del Oomsapas La Paz.

Al respecto, Marcelo González Angulo director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS La Paz), declaró que los días en los que no ha habido servicio en algunas colonias han sido mínimos, debido a la ruptura de tuberías en acueductos y problemas con los equipos de los pozos.

Así mismo, González Angulo señaló que se trata de una mala interpretación por parte de la ciudadanía, ya que el problema en sí, es sólo una mala presión del flujo derivado de la alta demanda por parte de los hogares tras el confinamiento.

“Los días que no ha habido servicio en algunas colonias han sido mínimos. La realidad de las cosas es que cuando ha faltado servicio en las colonias es porque hemos tenido algunas rupturas en algunos de los acueductos, o hemos tenido problemas con algunos de los equipos de los pozos, sin embargo, sí te puedo decir que por parte de nosotros no ha habido colonia que se quede sin agua ante la pandemia. Este tema aquí de las quejas que hemos recibido y que luego el usuario lo interpreta como que no haya agua, es el tema de la presión, sí hay agua en el cuadro del domicilio, pero por temas de presión derivado del alto consumo de todos los hogares se nos dificulta el tener una buena presión que pueda subir a los tinacos”, declaró.

En ese sentido, añadió que la presión también se ha reducido frente al alto consumo por el tema de las temperaturas que ha generado un mayor consumo de agua para el uso de albercas que gastan arriba de 600 a 1200 litros.

Insistió que no se trata de un tema de falta de agua, sino de una baja presión ante la alta demanda por parte de los hogares derivado del confinamiento y medidas de higiene, situación que no permite satisfacer de manera adecuada la petición.

“No es tanto que no tengamos agua; sencillamente es el mismo tema, que se está consumiendo más agua potable en los hogares por el tema de la contingencia, se está lavando más, se lavan muy seguido las manos, se bañan y todas las recomendaciones emitidas por las autoridades correspondientes han aumentado el consumo, lo que hace que nos aumente la demanda y por lo tanto no podamos satisfacer de manera adecuada esta necesidad que está generando la ciudadanía, por eso las bajas presiones”, dijo.

Por último, aseguró que pese a las circunstancias por la pandemia y problemas en la redes de agua potable el Organismo se ha preocupado en lo posible para que no haga falta agua en los hogares paceños.