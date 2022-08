Opinión dividida sobre la eliminación del horario de verano

En las próximas semanas, en la Cámara de Diputados se discutirá la iniciativa que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a la medida de adelantar el reloj, la cual se aplica desde 1996.

En un documento denominado “Repercusiones en la salud por el cambio de horario“, la Secretaría de Salud informó que entre los trastornos que ocasiona modificar el horario de verano destacan irritabilidad, insomnio, falta de concentración, fatiga, malestar, depresión e incluso infartos.

CPS Noticias salió a la calle a preguntar a la ciudadanía su opinión acerca de eliminar o continuar con el horario de verano y encontramos que de seis personas entrevistadas, dos estaban a favor de que se eliminara el horario, tres que continuara y uno no supo. Ejemplo de ello es Luis Corona, le gusta el horario de verano porque dice “existe un poco más de movimiento, me gusta el calor y la playa; puede salir uno más”, en referencia a que la luz de sol dura una hora más.

Estefani, otra de nuestras entrevistadas, cree que el ahorro de luz es mentira, además mencionó sentirse más cansada con el horario de verano.

Al igual que ella, muchas personas dudan de la veracidad del ahorro, razón que influye mucho en la postura y opinión sobre el tema.

“Si (que se elimine), la verdad es innecesario, ni se ahorra. De todas maneras en la mañana se prende la luz, igual que en la noche, no tiene ningún caso. No sé por qué se hizo, pero no hay ningún beneficio al hacerlo”, concluyó otro ciudadano.