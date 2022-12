Opiniones divididas en torno al desabasto de gas LP en SJC

Aunque el desabasto de gas LP en el municipio de Los Cabos no ha tenido un gran impacto como en la capital del estado, comerciantes del mercado municipal de San José del Cabo mostraron puntos divididos en relación a las afectaciones y el retraso del combustible.

En este contexto, una comerciante externó que no es de su conocimiento dicha problemática, pero sí ha visto afectaciones dentro del mercado.

“No, de hecho desconozco totalmente, no sé cúal es la razón por la cual no hay gas, ahorita me enteré también en las cocinas del mercado que no hay, y creo que en la tortillería hace poco también tuvieron que parar la producción por lo mismo”, comentó.