Oposición prepara impugnaciones a consejeros del INE ‘a modo’ de Morena

Los líderes de los partidos de oposición ya preparan una serie de impugnaciones ante la inminente elección de Consejeros Electorales afines a Morena, además de la Consejero Presidente, cuyos perfiles más cercanos, son, incluso, parientes de actuales funcionarios federales.

En entrevistas con el diario El Universal, los líderes del PAN y PRD, además del presidente de la Cámara de Diputados, aseguraron que es ‘inadmisible‘ que el partido en el poder haya creado una estructura para elegir a los consejeros, en la que se aseguren de tener el control del árbitro electoral.

“Evidentemente el tema de la autonomía y la independencia se lo pasaron por el arco del triunfo, esto es un agandalle espantoso, es evidente que lo que quieren es tener alquimistas electorales en el Consejo General del INE, eso es meter un Caballo de Troya al instituto que tanto trabajo nos ha costado forjar durante décadas y así dinamitar su trabajo desde adentro y no lo vamos a permitir”, dijo el vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana.

Por su parte, Luis Espinoza Cházaro, coordinador parlamentario del PRD en la cámara de diputados, aseguró que ya trabajan en conjunto los partidos de oposición para votar en contra de los perfiles ganadores de las quintetas finales.

“Estamos analizando cada uno de estos perfiles, lo que sí te puedo asegurar porque ya lo hemos hablado con el PAN y el PRI, es que vamos a proponer cuatro nombres que garanticen la imparcialidad del órgano electoral como debe ser, no permitiremos imposiciones y ellos no tienen los votos, vamos a ver cómo vota Morena y si no llegamos a un acuerdo vamos por la insaculación”, dijo Espinoza.