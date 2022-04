Continúan trabajando en el Programa de Ordenamiento Ecológico de BCS

La directora de Medioambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) dio a conocer que se encuentran trabajando en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur (POEEBCS).

Destacó que fue la administración anterior la que inició con la elaboración de este documento.

Recordó que el POEEBCS es el instrumento que regula el uso de suelo en el estado, así como el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas.

El próximo paso es que los ciudadanos emitan su opinión sobre el programa. Los sudcalifornianos podrán hacer observaciones respecto al apartado que corresponda al municipio en el que viven.

“Para que opinen y hagan una propuesta de con qué están de acuerdo, o tal vez con qué no están de acuerdo, con el resultado de este estudio que se hizo, y que propongan. Pero que propongan no en el tenor de ‘No, no lo quiero. No me gusta’. Todo tiene que ser fundado y motivado”, explicó.