Oscar Leggs pide al gobierno atender albergues escolares de Los Cabos

Mediante el acto cívico de honores a la bandera, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, realizó un llamado a las autoridades estatales y federales para continuar atendiendo el tema de la alfabetización en el municipio, donde actualmente hay grandes rezagos en materia de educación.

“Considero importante hacer el llamado al gobierno del estado y a la secretaría de educación, para que volteen a ver lo que aún queda de los albergues escolares y que entiendan que la educación no es un gasto, es una inversión, aun en Los Cabos nos quedan el albergue de La Candelaria, de Palo Escopeta, Miraflores, La Ribera y Santiago, pues ya se cerraron por esas situaciones de falta de apoyo de los gobiernos en turno, que no es este gobierno, sino de los que ya se fueron y no van a regresar”.