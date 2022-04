Oscar Leggs pide que se entregue la planta de FONATUR

Durante la audiencia pública efectuada esta mañana en la explanada de la Plaza pública León Cota Collins en Cabo San Lucas, el alcalde municipal hizo un llamado a Fonatur con respecto al desempeño que llevan a cabo en la planta de tratamiento de agua residuales en San José del Cabo, la cual genera pésimos olores pero que recientemente se han incrementado al punto de ser insoportables.

El Alcalde Municipal Oscar Leggs Castro dijo:

“Hemos solicitado nosotros allá en la Ciudad de México que nos den una fecha puede ser lunes o martes de la próxima semana, para que nos entreguen la planta de Fonatur para nosotros hacernos cargo, porque es muy fácil decir “el presidente no está haciendo nada y los olores llegan a todo el pueblo” sí pero no nos dejan entrar ni a nosotros mismos y Fonatur ni lo hace, ni lo entrega”.

El edil Leggs Castro refiere que Fonatur debe reconocer que ya no pueden ni deben seguir ocultando cosas, incluso si no pueden pagar ni la luz es algo que debería hablar y no solo estar “echando” culpas que no le corresponden al Ayuntamiento de Los Cabos.

Una vez que se entregue la planta al Ayuntamiento se tomarán las acciones necesarias para solucionar esta problemática que ya se volvió en un tema de salud pública, añadió el alcalde.

“Nosotros una vez que tengamos la planta que diga aquí este documento donde el municipio de Los Cabos se hace cargo de ella entonces sí puede reclamar todo lo que quieran y ahorita que bueno que lo reclaman por eso nos hizo hacer lo mismo con Fonatur por que se tiene que resolver el problema no estar trasladando los problemas de un lado al otro resolverlo de tajo y tenemos como hacerlo, pero tenemos que hacernos cargo de ello”.

Se le cuestionó al alcalde si la administración tiene los recursos suficientes para costear los problemas que presenta la planta de tratamiento de aguas residuales de San José y esto fue lo que comentó.

“Lo dijimos desde un principio es preferible el estrés económico que el estrés social imagínense toda la gente “a ver resuelve el problema de la planta” y por eso están aquí los diputados y lo regidores por qué tenemos que buscar los esquemas de financiamiento para resolver el problema de raíz porque es un problema de salud pública”.

Hasta este momento tras la denuncia publicada por este medio informativo y la declaración del alcalde municipal las autoridades de Fonatur no han expresado ninguna declaración, será en Ciudad de México que la próxima semana que emita un veredicto respecto a quién debe operar la planta de tratamiento de aguas residuales.