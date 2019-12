Otorga Gobierno Municipal estímulo económico por 35 mil pesos a jóvenes destacados de Los Cabos  

El ganador de cada una de las siete categorías recibió cinco mil pesos en efectivo.

Los Cabos BCS., 06 Dic. (Gobierno Municipal). – La alcaldesa Armida Castro Guzmán, acompañada de autoridades municipales hizo entrega de una placa distintiva y un estímulo económico de treinta y cinco mil pesos a los ganadores de las siete categorías participantes del Premio Municipal de la Juventud, donde se reconoció el esfuerzo y dedicación en cada proyecto ganador, que se hizo acreedor a cinco mil pesos.

Los ganadores del Premio Municipal de la Juventud fueron: Alonso Baeza Quevedo, en la categoría de Logro Académico; Carlos Misael García Jiménez, en la categoría de Expresión Artística y Cultural; Fernando García Meza, en la categoría de Compromiso Social; en Protección al Ambiente, la Fundación Juvenil Guayagui A.C. resultó ganadora; en Ingenio Emprendedor, la ganadora fue la empresa formada por jóvenes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores “Proyecto Lapcil”; en la categoría de Discapacidad e Inclusión, la ganadora fue Miriam Yair Verduzco Cosío; y en el ámbito Deportivo, el ganador fue, Juan Manuel Castro Magaña.

En su mensaje a la juventud ganadora, la alcaldesa Armida Castro Guzmán mencionó que ser ejemplo, no es una tarea fácil, se requiere de dedicación, empeño y compromiso. “Para mí los jóvenes no son el futuro, son el presente. Soy mamá de dos jóvenes a quienes les he dicho que los límites no existen, que vuelen tan alto como sus alas se los permita, que en cada uno de sus actos se encuentre la razón del proceder y con ello, lo hagan su causa”.

Resaltó que hay días que aún y cuando se haya practicado, las cosas no suceden como lo planeado, pero se tiene que insistir y después resistir, porque muchas situaciones no siempre son las idóneas, habrá puertas cerradas y se tendrán que tocar de nuevo, pero para eso tienen impulso, juventud y sobre todo, el apoyo a la familia.

Por su parte, el director general del Instituto de la Juventud, Iván Jair Amador Martínez dijo que el Premio Municipal de la Juventud, es el máximo galardón entregado por el Gobierno municipal a participantes de 12 a 29 años de edad, cuya trayectoria, conducta, dedicación al trabajo y estudio es digna de admiración entre sus contemporáneos y puedan considerarse ejemplo de superación personal y de progreso en la comunidad.

Cabe resaltar que en el año 2007 se concedió por primera vez este reconocimiento a los jóvenes destacados, a través de la Dirección Municipal de Atención a la Juventud de la pasada X Administración de Los Cabos.