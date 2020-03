Otra ocurrencia del actual Gobierno el posponer y no cancelar el Tianguis Turístico: AHLC

Cabo San Lucas.- El presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), Mauricio Salicrup consideró que fue muy tarde la decisión de posponer el Tianguis Turístico, “mejor debieron haber hecho la cancelación del evento desde antes y hubiéramos quedado mejor”.

Dijo que definitivamente la interpretación que dan los socios comerciales del destino con este anuncio es de responsabilidad, pero hubiera estado mejor cancelar, porque lo del cambio me parece una ocurrencia, recalcó.

“Lo del cambio de fecha del Tianguis me parece una ocurrencia, como muchas ocurrencias que tiene este gobierno; cómo lo cambia a septiembre, lo que ellos no miden y alguien tiene que aconsejar al Secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, es que le están poniendo las fechas empalmadas con un evento muy importante que es Imex Las Vegas, que es un evento que por supuesto todos los socios comerciales necesitan estar ahí; entonces, es muy probable que si lo hacen en septiembre, los socios comerciales si no se cancela Imex, lo más probable es que van a preferir ese evento que ir a Mérida”.

Recalcó que al igual que con los fines de semana largos que se crearon para estimular la actividad turística y ahora están hablando de crear nuevas fechas para el tianguis que se realiza en marzo por un motivo, porque se va a negociar el verano con los tour operadores y si lo trasladan a septiembre, ¿ya qué vas a hacer?.

Esto demuestra que la gente que está hoy en día con la responsabilidad no conoce la historia del porqué existen los eventos.

“Yo no digo esto para que se interprete que soy “fifi” o que soy conservador; yo lo estoy diciendo, porque es importante que la gente se dé cuenta que necesitamos todos ponernos a trabajar con mucho empeño, porque alguien tiene que sacar adelante este barco que es el turismo en México”, recalcó.

Lo mejor, insistió, es que hace dos meses hubieran anunciado que se cancelaba el tianguis y quienes estamos en el ambiente del turismo ya tenemos negociaciones de hace tiempo con agencias de viajes, que están preocupadas o con el miedo de tener que viajar, lo mejor hubiera sido la cancelación.