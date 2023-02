Ozzy Osbourne no hará más giras por problemas de salud

Los fans de Ozzy Osbourne se encuentran tristes y sorprendidos con la última noticia de la leyenda del Heavy Metal, pues el cantante anunció de manera oficial que no dará más giras.

El exvocalista del grupo Black Sabbath confesó sentirse mal físicamente y que eso lo llevó a tomar la decisión de no dar más conciertos alrededor del mundo. Así mismo, Osbourne dio más detalles sobre su salud y aseguró no sentirse apto para estar viajando y visitando diversos países.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos sabrán, hace cuatro años tuve un accidente grave donde me dañé la columna vertebral. Mi voz de canto está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos y sesiones de terapia física interminables, mi cuerpo sigue siendo físicamente débil. Con toda buena conciencia, ahora he llegado a la comprensión de que no soy físicamente capaz de hacer mis próximas fechas de la gira europea, ya que sé que no podría lidiar con el viaje obligatorio”, se lee en el comunicado emitido por la estrella.

Palpablemente desconsolado, la figura del Hard Rock dijo sentirse honrado por el cariño de sus fans y mencionó que buscarán la manera de seguir presentándose sin la necesidad de viajar.

El ganador del Grammy agradeció a sus seres queridos y reiteró el amor a sus seguidores por su lealtad y por darle la vida que nunca soñó podría tener.

