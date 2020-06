P E R I S C O P I O

Subyugar al mundo; un enfoque personal

Por Miguel Vázquez Sc.

Inglés Oxfordiano, astrofísico experimental y teórico fue Stephen William Hawking (1942-2018) muy al pesar de su inmensa discapacidad física para su movilidad y comunicación ya que desde sus juveniles años empezó a padecer ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, la que se define como una atrofia física, progresiva e irreversible por la degradación de las células nerviosas que impiden el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento muscular en todo el cuerpo; se desconocen aún sus causas.

Se le recuerda en imágenes siempre afianzado a una silla móvil que él aprendió a controlar sentado con su deforme cuerpo y cara frente a una computadora muy específicamente diseñada y desarrollada por Intel para su caso, misma que controlaba con pequeños movimientos de sus músculos faciales, sus ojos y labios principalmente para comunicarse con sus socios, colegas, patrocinadores, entrevistadores, familia, etc y como único dispositivo para participar con su mundo de investigación, docencia, dictado y recopilación de sus investigaciones y archivos personales para su posterior edición.

Aún así limitado se casó dos veces y procreó a tres hijos en su primer matrimonio recordándolo ellos con gran afecto familiar en tu tenaz lucha por la ciencia y las investigaciones físicas y astronómicas a las que estuvo avocado; sus temas eran lo relativo al espacio más allá de nuestro sistema solar, su energía, movimiento y eventuales colapsos inter planetarios por el desprendimiento de energía que provocan con sus teoría de los agujeros negros, masas con energía propia en constante proceso, supuesto, de transformación con altas cargas de atracción y repulsión a los planetas vecinos y en la física cuántica, tiempo, espacio, energía y velocidades cercanas a la de la luz continuando con estudios previos de Albert Einstein y la relatividad.

Agnóstico convencido de que el universo es originado por el ‘Big Bang’, espontáneo surgimiento de inmensa materia, energía y espacio, ambas en movimiento y hoy manifiestas por la inmensidad del universo en sus millones de galaxias y planetas de cada una. Al referirse a dicha energía la considera una parte positiva y su equivalente en negativa a fin de dar equilibrio a las mismas y la ejemplifica como quien en un plano horizontal desea hacer una montaña y empieza cavando para usar esa tierra o arena como la montaña que desea erigir por lo que el volumen que esta tenga será igual al del agujero que ha excavado.

Autor de una docena de libros y en su último y póstumo: -Breves respuestas a las grandes preguntas-, editado en 2018, así lo refiere a la eterna duda sobre la existencia o no de un Dios desde su particular punto de vista y creencia diferente a la conceptuación generalizada y humana de una bondadosa imagen de un ser sentado y atento del desarrollo y comportamiento del hombre como lo presenta la iglesia, a lo que afirmó: -no hay evidencia de ello y contradice a la ciencia; no existe-, termina diciendo: es poco probable debido a la ‘insignificancia’ de la humanidad dentro del espacio total del universo, es innecesario; palabras para pensar y razonarlas.

Siempre se dijo extremadamente agradecido por haber podido apreciar el grandioso diseño del incomprensible e inmenso universo el cual surgió de la nada por lo que para eso no se requiere de un Dios.

Abunda sobre el dilema de subyugar y controlar la población mundial, así como su sumisión por los intereses mayores de la vida económica por los intereses expansionistas de los países poderosos con sus diversas tecnologías, la bélica particularizando la atómica, la climatología y su desbordamiento calorífico, la medicina ahora con la nanotecnología, la producción y distribución de alimentos y agua potable hasta la posible MODIFICACIÓN GENÉTICA DE UN VIRUS que pudiera ser liberado artificiosamente, tema relevante de actualidad del que se supone que en los años en que Hawking lo consideró como un SUBYUGO humano, solo hace unos pocos años atrás, es de intuirse por simple lógica que tenía conocimientos o al menos sospechas de que el proceso estaba en curso en alguna parte del mundo, ya que él mismo afirma que no cree en las ‘coincidencias’, por lo que se reaviva la teoría de que el actual Covid sí haya sido producido, patógenamente en sus mutaciones, por la mano del hombre y no ser proveniente de los murciélagos, camellos o pangolines como, dudosamente, afirman en China con inmensas lagunas de información restringida.

Otros estudios lo llevan a acercarse al concepto de la Inteligencia Artificial la que le resulta de inmensa utilidad por su particular interés por superar sus limitaciones físicas y por ello establece esa relación de laboratorio y ‘conejillo’ con la desarrolladora de software y componentes electrónicos, particularmente procesadores para computadoras a cambio de coparticipar en los beneficios que se deriven y sirvan de soporte de recursos a su fundación de beneficencia así es como dispone de la ‘interfase’ (dispositivos físicos y método; hardware y software) para el uso de su súper computadora antes mencionada.

En alguna ocasión fue como ‘invitado muy especial’ a participar en un vuelo con ‘gravedad cero’ por la empresa ‘Zero G’ (hay fotografías en Internet) en el que con astronautas americanos ‘flotó en el espacio interior’ del avión dentro de un plan de entrenamiento para ellos y del cual comentó al descender que ha sido lo más parecido a lo que he imaginado en mis viajes a millones de kilómetros de la tierra basado en las teorías de mis estudios, asombrado dijo: ‘espacio, allá voy y sin mi silla’.

Después de cincuenta años de trabajo e investigación muere un día PI, (3.14) marzo 14, aniversario también del natalicio de A. Einstein. Recia voluntad y ejemplo de actitud para quienes gozamos de nuestras facultades físicas y mentales en condiciones normales (?).