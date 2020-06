P E R I S C O P I O

Misiva abierta a: ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Por Miguel Vázquez Sc.

Ostenta y goza Ud. de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal Mexicano derivada del resultado democrático de las pasadas elecciones, tal vez las primeras no adulteradas en nuestra vida cívica.

Tal logro se debió, en parte, a sus largos recorridos por el país en unos 15 años de su auto promoción; por ahora no cuestionamos el origen de los millonarios recursos gastados en tan larga actividad, pero sí señalamos que en su lenguaje empleado en miles de presentaciones en que participó jamás expresó su oculta y perversa intención bolivariana-cubana-venezolana-socialista como la que hoy promulga y ha iniciado a imponer en base a los lineamientos que le dicta el Foro de Sao Paolo redactados por Fidel Castro.

Su estrofa favorita que le generaba el aplauso de sus oyentes era la de ‘la total erradicación y juicio penal para quienes habían sido corruptos y rateros de las arcas nacionales en las administraciones anteriores’, lo cual sonaba populacheramente obligado, esperado y alegre en aquellos oídos de su auditorio. Todos estaban de acuerdo, ilusionados y soñadores y por lo tanto dando su apoyo a su verborrea, no había ni una sola oposición y sí todo lo contrario, su total apoyo y esperanza para su ilusa consecución.

Coparticiparon otros aspectos; hartazgo, impunidad, indiferencia cívica, abstencionismo, recursos ilícitos, etc. Oh desilusión! Oh craso error! Oh falsedades!

Tampoco habló sobre su predilección por dar entrada a nuestro país a hordas extranjeras de ‘hermanos humanitarios’ por nuestra frontera sur, tampoco de darle trabajo a ‘médicos’ (?) cubanos y a todos ellos apoyarlos con alimento, techo y sustento sabiendo incuestionablemente de nuestras propias carencias, añejas y lacerantes.

Dominaba, muy mayoritariamente, SU PUEBLO FELIZ, sus incultos escuchas, nuestra gran mayoría de connacionales ignorantes, marginados, parlantes de dialectos minoritarios en las sierras y desiertos del territorio todos los cuales carecen de un mínimo sentido analítico racional para meditar sus palabras y darles su verdadero valor para entender su viabilidad o imposibilidad de lograr el objetivo cacaraqueado, procedieron todos solo con hambre, instintiva, grupal, y emocionalmente. Cayeron en su fatuo populismo para manejarlos a su antojo con su perniciosa habilidad conocida del diario y desde entonces como se lo ordena el referido Foro.

Nunca expresó la inmediata y arbitraria cancelación de proyectos de infraestructura en proceso ni la imposición directa de sus actuales, favoritas e irracionales mega obras públicas, todas a las que se le cuestiona su viabilidad y rentabilidad financiera así como el millonario dispendio de tiempo, trabajo y fondos hasta ese momento erogados.

Tampoco de la derogación o cancelación de programas de asistencia médica, de promoción cultural e investigación tecnológica, de turismo, de industrialización ni mucho menos de instruir para dar base a una educación adoctrinada y pro socialista, como dicta el detestable Foro.

Hoy con una dictadura en la mano evaporando el equilibrio con el Legislativo y el Judicial avanzando contra nuestra incipiente democracia en vías de ser instaurada hace gala con sus ocurrencias diarias y mañaneras ante los oídos y ojos de un mundo al que culpa y critica cuando simultáneamente está demostrando que sus teoremas de campaña solo son letra muerta que interna y externamente nos han colocado como un país incierto, impredecible y tal vez detestable frente a la necesidad de un crecimiento esperado y urgente para nuestra economía, lo que cumple Ud. como el mismo texto obligatorio de ese Foro.

Muy superado por las falacias en las explicaciones del estado que guarda la Nación con respecto a la actual pandemia solo ha hecho un estribillo de su “yo tengo otros datos” los que por mucho difieren de los reales y bien conocidos desde el extranjero, lo adverso lo minimiza y solo exalta sus fantasiosos (de pesadilla) sueños.

Compendio de lo anterior es el actual estado de inconformidad que muestra la clase media, trabajadora, comerciantes, industriales, financieros, constructores, impartidores particulares de educación, amas de casa, estudiantado, etc. todos aportadores al fisco de sus impuestos, a los que Ud. agrupa y llama ‘fifís’ (fifíes).

Bien sabe que entre todos se han venido constituyendo diversos grupos con una frontal y común oposición hacia su persona y partido por la inaceptable ruta de gobierno que encabeza y que hasta en su reciente mañera presentación ha desplegado, apócrifamente, su listado de líderes, comentaristas y asociaciones que luchan en conjunto por llevarlo, ahora y pacíficamente, a su impostergable destitución.

En otros países desde ya y por mucho menos se hubieran alzado en armas unificados en una revuelta social; esto es otro aspecto de lo que Ud. ha abusado, nuestra real y triste falta de coordinación y unión pero MEXICO HA DESPERTADO.

Hemos aprendido de nuestro gravísimo error electoral pasado, nuestra abstención, y hoy se ve, se siente, se lee, se oye el paso del crecimiento de esta oposición que Ud. ha tenido a bien exhibir llamándola la BOA, Bloque Opositor AntiAMLO, la que se ha convertido en la esperanza de esos millones de inconformes que aglutinando ideales, tendencias, colores en un solo grupo trabajamos adhiriendo a los amigos, familiares, vecinos, etc. para ser una aplastante mayoría que logre su objetivo y que ya precalificó como otro COMPLOT (de lo cual Ud. sabe y conoce bastante) en su contra aunque dice desconocer y dudar de su origen y veracidad de la que se especula fue redactada por personal a su servicio directo fingiendo ser la VICTIMA.

En lo que a Ud. respecta afirmamos que ha sido infractor de infinitos ordenamientos sociales, cívicos, humanos y de nuestros derechos constitucionales empezando por las ‘arteras modificaciones’ hechas a su conveniencia, unilateral y arbitrario antojo de nuestros estatutos legales, infracción que lo califica como falso y traidor arrastrando implícitamente su juicio político con la destitución de su empleo complementado por sus inverosímiles procedimientos en Sinaloa con Ovidio y Consuelo Loera, consanguíneos del Chapo; solo Ud. tiene la respuesta verdadera al porqué de su actuar así; suponemos que solo por previos convenios, eventual relación político familiar personal o a cualesquiera otra causa a la que Ud. le impute tal responsabilidad pretendiendo encubrir su proceder personal, en ambos casos Ud. dictó la última palabra.

Nefastos fueron Fidel, Hugo y lo es Nicolás, mesiánicos rateros comunistas latinoamericanos a quienes hoy Ud. enaltece e imita por sus dictaduras populistas teniendo desquiciados y racionalizados a sus ciudadanos frente a su elemental e inalienable derecho al alimento; moneda de esclavización incondicional electorera, sabiendo que los tres han disfrutado de patrimonios personales multicuantiosos e inexplicados. De forma similar ha hecho uso de recursos públicos pre destinados a programas y proyectos benéficos para disponer del metálico que REGALA a manos llenas a sus clientes mayores de edad, ‘becados’ (?), chairos, bots, etc. y demás marrulleros que extienden la mano a cambio de su voto, mismos que ya sienten las consecuencias de la verdad en esta angustiosa crisis sanitaria y económica próxima a explotar.

Respetuosa pero enfática y reiteradamente le solicitamos aunque la sentimos ignorada, una INMEDIATA corrección de su ideología y proceder para con nuestras políticas social, de educación, turismo, seguridad, economía, etc. no pudiendo pasar por alto el exacerbado ambiente que ya impera en este presente e inmediato futuro claramente visto en las dos últimas manifestaciones de millones de mexicanos y en cientos de ciudades del país y del extranjero todas con perfecta conducta de respeto a lo ajeno, también el cual deseamos preservar pacíficamente y liberado de su rechazado socialismo, CLAMANDO A VOZ ABIERTA POR SU RENUNCIA.

Tal logro, ESE SÍ, verdaderamente caerá pronto al país, COMO ANILLO AL DEDO.