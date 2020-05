P E R I S C O P I O

REZAGO Y PREMURA EN LAS DECISIONES; UN COSTO MORTAL IMPUTABLE A AMLO

Por: Miguel Vázquez Sciandra

El tiempo es oro, su costo puede ser inconmensurable y la irresponsabilidad en la toma o no toma de decisiones puede ser imputable hasta penalmente.

Todo proyecto privado o público exige una planeación adecuada a su alcance y contenido por medio de la coparticipación de expertos y/o consejeros avezados en el tema y no solo por la unipersonal determinación del director o jefe del mismo, esto es profesionalismo y conciencia del desarrollo e implementación del referido proyecto; deberá de ser oportuno, viable, en tiempo y forma; incuestionablemente si es relativo a la salud pública de un país.

Previo a la toma de la decisión final se habrán de evaluar los riesgos así como las posibilidades de éxito del mismo pero con la celeridad del caso en función de competencia, urgencia, consecuencia y conciencia.

Todo a su tiempo, dice la frase célebre; nada antes, nada después.

Pasaron cuatro meses de finales de octubre pasado hasta el 27 de febrero del presente año para que apareciera en el país el primer caso del Covid-19, y si bien en ese momento era aún bastante temprano para suponer sus fatales consecuencias, las que hasta hoy aún se discuten en foros internacionales ya existían cifras significativas de lo que había sucedido en China, España, Italia, India y en los mismos Estados Unidos ya que eran por miles los casos presentados en todos ellos así como de su supuesta capacidad para enfrentarlos con su avanzada tecnología, preparación, estudios previos, cantidad de especialistas involucrados y las instrucciones en cada uno por parte de sus presidencias mientras que por estos lares sucedía que el irónico sarcasmo era mañanero.

Un REZAGO a lo largo de casi un mes se dio en el proceder nacional; eran más los amuletos que recomendaba y que afirmaba el parlanchín no tenerle miedo, ‘no nos pasa nada’, abrácense, salgan a lugares públicos abiertos, bésense, estamos preparados, a los pobres no les ataca el Coronavirus y a mí me protege este corazón de Jesús, sobrepasando su masonería y riendo burlonamente hasta que al principio de abril se vio obligado a cambiar su irreflexiva actitud decretando la siguiente fase del proceso infeccioso. Surgieron desde ese entonces los maquilladores de noticias y los bots difundiendo por medio de las redes sociales un sinnúmero de memes con el nuevo curso, extemporáneo, que iniciaba el país; fue López-Gatell en su tarde de actualizaciones cuando supimos de la suspensión de actividades no primordiales y el consecuente cierre de actividades comerciales.

Fuentes internacionales criticaron severamente este proceder tardío por la falta de preparación, capacidad técnica y humana para enfrentar la pandemia. Ahora a finales de mayo las cifras publicadas nos ubican con varios focos de atención urgente por los casos que se han presentado en CdMx, Edo. de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa que encabezan los centros ‘rojos’ del Covid-19 en el país. Se superan los 65,000 casos con un 11% de decesos cuando los países más contaminados no llegan al 8%. Hubo un incremento en estos dos meses alarmantes tan es así que la OMS nos pronostica para el mes de junio ser un foco ‘altamente difusor de la pandemia’.

Y sin embargo se mueve, decía Galileo como aquí ha crecido diariamente la cantidad de enfermos. La antes referida Organización soporta sus afirmación con base en la falta de veracidad que hasta ahora ha sido externada oficialmente ya que dicen contar con ‘otros datos’ mucho más fidedignos que los oficiales, aunado a la no implementación técnica, logística ni médica para enfrentarla; el escepticismo predomina, dudamos de la metodología recomendada, no la observamos y la información viene, morenamente, maquillada.

A medidos de marzo se contabilizaban medio millón de infectados en el mundo y tan solo quince días después, primera semana de abril eran ya más del doble, a esta fecha, a siete semanas, se han rebasado los 5 millones y ‘aún hay más’ comentaría Raúl Velasco. Tal vez la ‘sana distancia’ no ha sido respetada como tampoco el uso de tapa bocas ni la estancia en el hogar.

Ahora con presiones por falta de generación de recursos, masivos despidos y una total inactividad nacional se manifiestan grupos sociales con marchas y en las redes exigiendo, por falta de soporte económico, que sea levantada ‘la veda nacional’ a la brevedad inmediata a lo que el Ejecutivo Federal ha hecho gala de nuestro federalismo al hacer, ahora, responsables a los gobiernos Estatales de sus propias y particulares determinaciones para con sus Municipios y Capitales pretendiendo ‘lavarse las manos’ de lo que se derive en cada uno de ellos; especial presión se viene ejerciendo desde los centros de veneración de todo tipo de creencias, iglesias, sinagogas, mezquitas, pagodas, ermitas, etc ya que por no ser esenciales esos ‘negocios han estado cerrados’ no han ‘recibido sus usuales recursos’, limosnas, donaciones, aportaciones, etc. desde hace casi dos meses, lo cual ya afectó a sus predicadores por la obvia consecuencia.

La OMS (WHO en inglés) afirma que el número de casos en México alcanzó el pasado fin de semana su mayor cifra diaria, vaticinando además que la curva crecerá exponencialmente en junio y julio recomendando además el cierre de fronteras para el turismo extranjero de verano ya que de otra forma nos convertiremos en el epicentro continental antes de que termine la primavera en el próximo solsticio.

Así es como ahora puede resultar PREMATURO levantar las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias, las que aunque incómodas e impositivas de alguna forma, relativamente, han servido para reducir la sumatoria de casos presentados así como de fallecimientos.

Nuestras actuales cifras publicadas, del orden de los 65 mil afectados y más de 7 mil muertos son del todo inexactas ya que se desconoce si solo son por el Covid-19 o están involucrados los enfermos y decesos por otras muy variadas causas; diabetes, cáncer, problemas cardíacos, pulmonares, sida, etc ya que ni siquiera hay certeza de que se estén practicando las pruebas específicas por falta de tecno-metodología especial para el caso; no se certifica la razón de tales fallecimientos aunque genéricamente solo los etiquetan como Covid-19.

Aumentan las teorías y conspiraciones, subsiste el interés por declarar la existencia de la vacuna efectiva y crece el mercado para los bots del mundo que publican comentarios alarmistas y fatales. Hoy, a ellos, se les combate de igual forma que al propio virus. Nosotros estamos en la fase 3 y se supone que con la implementación del plan emergente DN-III-E, supuestamente para que el Ejército y la Marina colaboren a solicitud de la Secretaría de Salud sean capaces de atender y trasladar a quien emergentemente lo requiera con eficacia (?).

Paralelo a lo anterior desde algunos de los frentes opositores al gobierno están promoviendo demandas vs AMLO por su ineficaz e irresponsable actitud frente a la pandemia, sus inmediatas consecuencias que ya hoy vivimos, los pronósticos de nuestro inmediato futuro y hasta por el desabasto de cervezas de las marcas tradicionales de que hemos dispuesto de por vida; se especula que es para beneficio de la marca de la que producen sus hijos y no haber procedido similarmente contra las refresqueras que son más adictivas y conllevan consecuencias de sobrepeso en nuestra población.

Todo solo es asunto de un poco de tiempo para conocer muchas respuestas que hoy se suponen pero las ocultan. El tiempo es oro y su costo impredecible así como revelador de la verdad.

