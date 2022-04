Paceños aprueban cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19

Luego de que se polemizara la aplicación de la cuarta dosis del reactivo contra el Covid-19, debido al planteamiento de si era seguro y quiénes podían recibirla, algunas personas consideran que es necesario un segundo refuerzo y todos los que indique el sector salud con tal de no volver al confinamiento, ni tener una quinta ola de contagios.

La última indicación que dieron las autoridades federales fue que únicamente los adultos mayores podrán acceder a esta vacuna, pues deben tener cuatro meses desde el primer refuerzo.

Aunque hay quienes dudan si ponerse otra vacuna o no, la mayoría de los paceños parece aprobar el segundo refuerzo del reactivo.

Por su parte, Ángeles Breu, apoya la idea de que las jornadas de vacunación se hagan anualmente como hacen con la influenza:

“Sería ideal que fuera cada año, yo me acabo de poner la última y no he tenido ninguna reacción, así que la verdad todo bien”.

Mientras que Adriana Avilés, no se encuentra feliz por las reacciones que ha tenido con cada aplicación, está dispuesta a seguir las indicaciones médicas.

“Clínicamente desconozco si es necesaria, no me atrevería a dar una opinión porque no soy médico, pero personalmente me acabo de aplicar la tercera dosis y he tenido reacción, entonces sí estoy renuente a que me pongan una cuarta, pero en caso de que el médico establezca que sí se requiere, pues con todo y que me resista sí me la aplicaría”, concluyó.