Paceños salen al malecón a celebrar Halloween

La oportunidad de disfrazarse de un personaje de cómic, de un cuento de fantasía o terror y el semáforo de salud en verde para el municipio fueron el pretexto perfecto para salir a celebrar Halloween al malecón de La Paz, que se vio lleno de vida con chicos y grandes pidiendo dulces y portando disfraces de todo tipo.

Por ende, las calles del centro histórico más cercanas al malecón se vieron saturadas de vehículos conforme cayó el sol; muchos se detenían para regalar dulces.

El problema para algunos fue que el transporte público dejó de tener servicio a las 7 de la noche, incluso la gran mayoría de las rutas de peceros ya habían dejado de circular desde las 6 de la tarde.

Y es que el señor Luis Ángel Barrera a cargo de la gerencia de los servicios de Transportes Urbano La Paz, informó que el servicio fue suspendido debido al vandalismo que las unidades han sufrido en esta fechas, como pedradas en los vidrios por ejemplo, situaciones que no solo generan daños económicos sino que han puesto en riesgo la vida de los pasajeros y del conductor, pues ya se han reportado personas que se cortan con los vidrios rotos que saltan, incluso en alguna ocasión un niño recibió el impacto de una piedra.

No obstante, pese al riesgo, se programó a las 10:20 de la noche una última salida de cuatro autobuses que fueron resguardados por Tránsito Municipal.

Por otro lado, pese a que la pandemia continúa, el flujo de gente resultó agradable para Areli Blancarte y Minerva Itzel, dos jóvenes que salieron de sus casas a buscar dulces y relajarse con la festividad, igual que Karen Cañamar y su familia expresaron que había vida en el malecón y que extrañaban esa sensación, no obstante señalaron les preocupaba un poco tanta afluencia, por lo que estaban tomando precauciones, no se quitaban el cubreboca y usaron gel en todo momento, recordaron que los protocolos de salud no deben dejarse de lado.