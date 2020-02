Paciente desahuciada acusa al IMSS de negligencia.

La Paz.- “Me desahuciaron, me mataron el alma”, fueron las palabras de Lourdes Avilés Márquez, mujer de 35 años en La Paz, quien hoy se encuentra postrada en cama tras ser diagnosticada con cáncer terminal, pero como resultado de negligencia médica, afirma.

Tras varios procesos quirúrgicos, el pasado 8 de febrero médicos del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Paz, le dijeron a Lourdes que “ya no podían hacer nada por ella”, que “no podían cerrar una fístula” por donde drena heces y otros líquidos, que “ya no requería quimioterapias” y que sólo le quedaban de “uno a tres meses de vida”, por lo que le recomendaron irse a su casa “a descansar”.

“Me mataron el alma, mis ilusiones, porque de repente decirle a la doctora ‘¿qué me pasó?’, y me dice, ‘es que no te pude cerrar’, ‘pero, ¿por qué?, si usted me había prometido que me iba a cerrar, me van a dejar un conducto nada más para que drenara todo eso’, y me dice que no, porque estoy invadida de cáncer y que no pudieron hacer nada más y que me quedaban unos meses de vida, que los disfrutara en mi casa; pero Dios tiene la última palabra, pero esas palabras de la doctora López me destrozaron el alma, me hirieron tanto, pero la vida sigue y vamos a echarle ganas”, narró.