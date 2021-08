Padre se reúne con su bebé tras entregarlo en Afganistán a soldados de EU

Un bebé afgano fue entregado por encima de un muro a soldados estadounidenses en el aeropuerto de Kabul durante las tareas de evacuación de la capital de Afganistán, dijo a EFE una fuente del Departamento de Defensa estadounidense.

El portavoz del Cuerpo de Marines de EU, Jim Stenger, explicó que ese bebé “fue reunido con su padre y está a salvo en el aeropuerto”.

Un video de 9 segundos que se hizo viral en las redes sociales muestra cómo, en medio de la multitud y el caos, una persona entrega a un bebé por encima de un muro en el aeropuerto de Kabul a un soldado estadounidense.

Ese soldado, según Stenger, es un infante de la marina de la 24 Unidad Expedicionaria de Marines de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Tras ser rescatado, el recién nacido fue llevado a un centro de tratamiento médico y atendido por profesionales.

A US soldier rescues an Afghan baby on the wall to the #Kabul airport.

#Afghanistan pic.twitter.com/xlBu6AoB0T

— Ali Özkök (@Ozkok_A) August 20, 2021