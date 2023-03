Padres de familia confirman falta de cupos en escuelas de Los Cabos

Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel estatal realizara la implementación de preinscripciones en la modalidad en línea y vía telefónica, se pudieron agilizar los trámites correspondientes evitando las confusiones que en el pasado presentaban los padres al realizar este tipo de procesos.

CPS Noticias sostuvo una entrevista con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, quien dio a conocer que no se registraron mayores inconvenientes durante este proceso; no obstante, se encuentran en la incertidumbre de si los espacios educativos serán suficientes para el alumnado.

“Sobre las inscripciones, los padres de familia pudieron entrar a plataformas sin mucho problema, pusieron sus opciones de escuela, pero no estamos seguros que vayan a cubrir todos los espacios, pues desde este ciclo hay niños sin espacios educativos, no importa que diga la Secretaría de Educación Pública, yo te puedo mostrar que hay 62 niños en Cabo San Lucas que se quedaron sin espacio”.

Este medio informativo ha buscado la declaración por parte de la oficina de Servicios Regionales de la SEP en Los Cabos, para conocer el número real de espacios disponibles en las escuelas del municipio y si la cantidad de solicitantes rebasa los espacios; sin embargo, no se ha obtenido respuesta de las autoridades educativas.

“Es mentira que todos alcanzaron espacio, entonces nuestra preocupación es que no haya cupo para todos, porque la Secretaría de Educación Pública no ha tenido a bien avisarnos si van a construir las aulas necesarias con la demanda requerida en el municipio. Ellos tienen el padrón de todos los alumnos que van a salir, ellos saben que todos los días llegan familias a radicar a Los Cabos y que requieren de los servicios educativos y no hay espacios para todos, entonces no hay escuelas nuevas”.