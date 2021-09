Padres de familia en contra del regreso a clases el 20 de septiembre

La presidenta de la Asociación Regional de Padres de Familia, Adriana López Monje, se manifestó en contra del acuerdo 23/08/21 que la SEP Federal ha enviado a los estados para el próximo regreso a clases presenciales, en el caso de Baja California Sur, de los maestros y directivos desde este 13 de septiembre y para los alumnos el próximo 20 de septiembre, ya que estos acuerdos están basados en criterios personales y no en base a algún estudio científico, pues nadie asegura que los niños y maestros no se contagiarán del covid en el salón de clases.

Por lo que hizo un llamado al Gobernador Víctor Castro Cossío, de que tome en cuenta las circunstancias que hay en las escuelas del estado, no hay escuelas seguras, en primer lugar no hay suficiente agua en los planteles para el lavado de manos, se requiere de muchos más maestros para contener a los niños para que cuiden la sana distancia, tienen que valorar muchas situaciones, recalcando que por el momento no es prudente que los alumnos regresen a las aulas.

Insistió que el virus del covid ataca y puede o no puede estar el sistema inmunológico de los niños preparado:

“Definitivamente no están basados en ninguna ciencia, están tomando estos acuerdos en base a supuestos y eso preocupa mucho a los padres de familia “que vengan a decirnos que es obligatorio el regreso el 20 de septiembre, porque quedará en el criterio del docente si quiere dar atención a distancia a los niños que no vayan a la escuela, como se les estaba enseñando desde hace año y medio en que inició la pandemia. “Entendemos que si no quieren los maestros no replicarán la información a distancia, ellos van a ir a dar clases con los niños que haya y si no hay niños en las escuelas, no será obligación del docente reponerles el tiempo, hay mucho desconcierto entre los padres de familia”, enfatizó. “Nos ponen en una situación realmente preocupante, una incertidumbre terrible y el riesgo de la salud de los niños; estamos seriamente preocupados por este acuerdo porque pone en riesgo la salud de los niños y maestros, sabemos que han muerto con todo y vacuna”, argumentó.

Solicitó cordura y atención en este tema, no por obedecer un acuerdo nacional se ponga en riesgo la salud de los niños y en un comunicado que hacen a los jefes de sector están contemplando que padres de familia vayan a realizar tareas de limpieza, “ellos ya decidieron que deben hacer todos sin consultar ni tomar en consideración a los tutores”.

Habría que preguntarle a los padres quien quiere comprar el boleto del virus a sus hijos, por eso llamó a la nueva Secretaria de Educación, Alicia Meza y al Gobernador a ser más pacientes, preparar mejor el regreso a clases presenciales, primero asegurar agua a todos los planteles, recuperar las escuelas vandalizadas, atender esta serie de problemas antes de decir una fecha de regreso y con medidas de seguridad, en estas condiciones es muy aventurado decir que el 20 se regrese a clases presenciales.

Finalmente dijo que los tutores siguen buscando el amparo para que los niños de 12 a 17 años sean vacunados, por lo que se pide que el regreso para los niños menores no esté planeado, siga de forma virtual, se acepta que ha sido difícil y está afectando su desarrollo, se entiende, pero es algo que se puede atender, pero no afectar la salud de los escolares por un regreso a clases precipitado, concluyó.