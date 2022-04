Padres de familia invierten 150 mil pesos en Cobach 04; ponen el ejemplo a SEP

La Asociación de Padres de Familia del Colegio de Bachilleres 04, dio a conocer que con una inversión de 150 mil pesos los papás pudieron mejorar el equipo de computado, poniendo el ejemplo a las autoridades competentes de que con voluntad, las cosas se pueden hacer y mejorar la infraestructura del plantel; también se demuestra que las cuota escolar es empleadas para beneficio de los alumnos y no para intereses personales.

Patricia Cisneros Trejo, presidenta de la Asociación dijo que con la finalidad de darle mayor calidad a la educación y los jóvenes puedan realizar con mayor facilidad sus tareas, se modernizaron las computadoras del plantel para que así tengan mayor velocidad, entregando 95 discos sólidos, además de un centro de cómputo para el maestro responsable del plantel.

“Igual se instaló el internet para que los alumnos no sufrieran, sobre todo los que no tienen este servicio en sus casas, la idea es que vengan a estudiar, debido a que la prioridad de la Asociación de Padres de Familia, es que los menores estudien y no salgan con el pretexto de que no tienen computadora e internet, aquí tienen donde prepararse”.