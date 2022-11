Padres de familia acusan a maestros de BCS de atentar contra el derecho a la educación

La presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del municipio de Los Cabos, Adriana López Monje, declaró en entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos que las acciones por parte del magisterio de Baja California Sur violentan los derechos de los niños y adolescentes de la media península.

Asimismo, se cuestionó a López Monje sobre la declaración del magisterio en donde señala que docentes y maestros no reconocen su cargo como presidenta de la Asociación Regional de Padres de Familia, a lo que ella refirió que se deben respetar los espacios entre la asociación y el sindicato o movimientos magisteriales.

“Sobre si me reconocen los maestros o no, su opinión no es importante; son los padres de familia quienes me eligieron. Es como si yo me metiera con ellos y desconociera a su líder sindical, no es tema mío. Los padres con sus asociaciones y los maestros con sus sindicatos y sus organizaciones, respetemos los espacios, si me reconocen o no, no es importante su opinión, la opinión importante es de los padres de familia”, dijo.