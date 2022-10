Padres de familia exigen que regresen clases de inglés

A la entrada de la “Escuela Primaria Frida Kahlo”, padres de familia y la comisión de padres del plantel, llegaron al acuerdo de entregar escritos donde se denuncian anomalías existentes en el inmueble educativo, en los que se solicita la continuidad en la impartición de las clases del idioma inglés. Este escrito será entregado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República una vez que arribe a tierras josefinas; para ello, los asistentes a la plática se comprometieron a cooperar para la gasolina y acudir a la ciudad de La Paz a entregar dichos documentos.

En la reunión, los padres de familia se preguntan por qué quieren eliminar la enseñanza del idioma inglés que se ha impartido a lo largo de nueve años, a pesar de estar asentado en el programa de la escuela que se ubica en las calles Pez Vela y Pez Gato, en la colonia Los Cangrejos, en Cabo San Lucas.

Los asistentes escucharon, hablaron y opinaron acerca de la importancia que significa para el alumnado en edades tempranas no sólo de esta generación, sino para futuras generaciones, el estudiar otro idioma, quienes con esto tendrían una herramienta más que ayude a conseguir mejores empleos.

De acuerdo con quienes aprovecharon el micrófono, estudiar el idioma inglés no es un lujo, es una necesidad por el lugar donde vivimos. Para otros, es un idioma universal, máxime si el individuo vive y se desarrolla en zona turística como lo es Cabo San Lucas. Ahora todo lo innovador como la tecnología, la medicina, los estudios de posgrado y varias cosas más vienen escritas en inglés, fue el comentario de una asistente a la reunión.

A la plática se sumaron autoridades y docentes de la misma escuela, pues consideran importante la unión para lograr objetivos comunes. Para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, la responsable de la Escuela Primaria Frida Kahlo comentó:

“Tenemos una muestra muy representativa de padres de Frida Kahlo precisamente en la cuestión de continuar el programa Proni, programa del idioma inglés en nuestra escuela, el cual ha estado por más de nueve años y que se ha manifestado de no continuar; y por eso, los padres de familia muy interesados en manifestarse y que sean escuchados por las autoridades para continuar con este valioso apoyo para nuestras niñas y nuestros niños”.

Ante la negativa de las autoridades correspondientes por la continuidad de impartir el idioma inglés en la escuela mencionada, Érika Luna considera muy importante el que los padres de familia eroguen cierta cantidad simbólica de dinero para pagar al maestro que imparte el idioma, pues eso demuestra el interés que tienen por la educación integral de sus hijos. Ante esta idea, la docente reconoce, acepta y se suma al cien por ciento a la petición ciudadana.

“Esa es la exigencia, padres de familia y maestros estamos en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas. No me voy a cansar de repetir esa necesidad de formación integral; y sobre todo, que planes y programas lo estipula. No estamos pidiendo nada extraordinario sino lo que está en la ley establecido”.