La presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del municipio de Los Cabos es Adriana López Monje. Desde hace 11 años, la asociación ha estado llevando a cabo conferencias y pláticas tanto para padres como alumnos sobre temas como la violencia y el acoso escolar, ya que se ha detectado que desde el jardín de niños hasta la secundaria, los niños experimentan situaciones de violencia y bullying.

“Trabajando juntos, vamos a poder hacerlo, pero tomando acciones reales, es decir, no solamente estando juntos. Y estos comités y consejos estatales, no tienes idea de cuántos se han formado para prevenir la violencia contra niños, niñas y jóvenes. No tienes idea de cuánto se ha participado desde que soy presidente en la prevención”.