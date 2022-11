Padres de familia piden a maestros que no “secuestren” la educación

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Óscar Montaño, declaró que el paro magisterial afecta a los estudiantes sudcalifornianos, quienes ya presentaban un rezago académico a causa de la pandemia del Covid-19. Ante esta situación, hizo un llamado a los maestros para que regresen a los salones de clases.

“En lo que nosotros no estamos de acuerdo como Asociación de Padres de Familia es en que realicen estos paros tan prolongados de labores y tengan secuestrada la educación en nuestro estado. No queremos ser un Michoacán, un Guerrero, un Oaxaca. Los niños los necesitan dentro del aula”, puntualizó.

Señaló que, si bien se solidarizan con la lucha docente, consideran que deben buscarse otros mecanismos de protesta para que los niños y jóvenes no sigan perdiendo clases. Comentó que no prevén una respuesta a corto plazo en la solicitud de basificación para compensados y eventuales, y dijo que los estudiantes no pueden permanecer sin clases todo ese tiempo.

“Es lamentable lo que está pasando con el magisterio aquí en nuestro estado. Nosotros como padres de familia sí estamos a favor de que los docentes de Baja California Sur sean bien remunerados, o sea, obviamente derivado de su labor que realizan con nuestros niños, y que tengan derecho también a todas las prestaciones que marca la ley”, manifestó.

En cuanto a cómo ha sido la comunicación entre docentes y padres de familia durante el paro, Óscar Montaño afirmó que estos últimos no han recibido información en tiempo y forma. Como ejemplo, dijo que este lunes muchos llevaron a sus hijos a la escuela creyendo que las actividades se reanudarían. Esto, debido a que en un inicio se les había anunciado que la suspensión de clases únicamente abarcaría hasta el 4 de noviembre. Sin embargo, al llegar a los planteles descubrieron que el paro se había extendido.

Al respecto, pidió a los maestros y a los directivos que avisen de manera oportuna las decisiones que tome el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3.