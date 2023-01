Padres de familia han sido promotores de vacunas: López Monje

La aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para los infantes, continúa realizándose en centros de salud e incluso instituciones educativas de Los Cabos. Ante esto CPS Noticias conversó con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, quien explicó que, si bien están de acuerdo con las jornadas de vacunación, los tutores de los menores serán los que decidan si los niños reciben el biológico o no.

“Siempre estaremos a favor de que existan estas herramientas para los padres que quieran vacunar a sus hijos, pero no puede ser una imposición, o sea, es obvio que habrá padres que no quieran y solamente recaerá en ellos la decisión y la responsabilidad de vacunar a sus hijos, el ponerlas a disposición. Y si ponen un centro de vacunación en las escuelas, y los padres lo quieren hacer, pues bien, por ellos, nosotros no lo vemos mal, al contrario, todo lo que sea en pro de la salud y la vida de los niños, su bienestar está primero por encima de todo”.